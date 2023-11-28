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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Голикова сообщила о снижении смертности в России

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Смертность в России вышла на значения 2019 года и по итогам девяти месяцев 2023 года составила 11,9 на тысячу человек населения, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.

"В целом, за девять месяцев, это официальные показатели Росстата, которые последние опубликованы, показатели смертности, несмотря на ковид, у нас снизились до 11,9" , - сказала Голикова в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.

Вице-премьер добавила, что это означает преодоление доковидного рубежа 2019 года и выход на устойчивую траекторию снижения смертности.

"А это связано и с первичным звеном здравоохранения и с тем, как здравоохранение развивается в целом и какие возможности оно получает", - сказала вице-премьер.

Татьяна Голикова
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