Голикова сообщила о снижении смертности в России

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Смертность в России вышла на значения 2019 года и по итогам девяти месяцев 2023 года составила 11,9 на тысячу человек населения, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.

"В целом, за девять месяцев, это официальные показатели Росстата, которые последние опубликованы, показатели смертности, несмотря на ковид, у нас снизились до 11,9" , - сказала Голикова в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.

Вице-премьер добавила, что это означает преодоление доковидного рубежа 2019 года и выход на устойчивую траекторию снижения смертности.

"А это связано и с первичным звеном здравоохранения и с тем, как здравоохранение развивается в целом и какие возможности оно получает", - сказала вице-премьер.