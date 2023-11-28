К началу декабря в Москве ожидается высота снега в четыре раза больше обычных значений

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Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Сильный снегопад начнется в Москве вечером 29 ноября и продлится в течение дня 30 ноября. Это приведет к росту снежного покрова до 25-30 см, что почти в четыре раза больше, чем обычные значения для конца осени, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что к концу дня 29 ноября в столичном регионе выпадет 1-2 мм осадков, а снежный покров вырастет на 2-3 см. В ночь на четверг снегопад усилится, выпадет еще около 4-7 мм осадков, а утром и днем 30 ноября - еще 2-4 мм.

Снегопад начнет отступать только во второй половине дня четверга. В целом, за 29 и 30 ноября в Москве выпадет около 10 мм осадков, а прирост снега составит 10-12 см.

"Таким образом, к началу декабря высота снега в Москве будет в диапазоне 25-30 см, это очень много. Обычно, в конце ноября средняя высота снега 6-8 см. Таким образом, в этом году высота снега будет почти в четыре раза больше (средних значений)", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что "такая высота снега очень большая, потому что даже на конец января средняя высота снега составляет 15-16 см, высота снега плавно накапливается и такая, как сейчас, бывает в середине февраля".

Кроме того, как уточнил Вильфанд, в четверг днем повысится температура, она будет от -3 до-1, в отдельных районах до ноля. "Но оттепели не прогнозируется, поэтому снег все-таки будет пушистый", - отметил

Вильфанд.