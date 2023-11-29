Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Посол Израиля в РФ высказался за продление перемирия ради освобождения всех заложников

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви высказался в поддержку продления перемирия между Израилем и группировкой ХАМАС, если это приведет к новым освобождениям среди заложников.

"Если это приведет к какой-то цели. Продление перемирия должно служить освобождению всех заложников", - сказал он на пресс-конференции, на которой присутствовали родственники россиян, остающихся в заложниках у ХАМАС.

По словам дипломата, в заложниках у ХАМАС остаются семеро российских граждан.

На реплику журналиста о том, что перемирие может использоваться не только для освобождения заложников, но и для поставок гуманитарной помощи, Бен Цви ответил: "Гуманитарная помощь, она идет все время, есть гуманитарные коридоры, но только иногда гуманитарная помощь получается односторонней. А заложникам не полагается гуманитарная помощь, визиты Красного креста? Думаю, что всё-таки да, нельзя, чтобы это было односторонне".

Отвечая на вопрос, планирует ли Израиль усилить контакты с российской стороной для освобождения заложников, Бен Цви сказал: "не надо ничего усиливать, мы встречаемся с руководством МИД раз в неделю точно. Разговариваем по телефону почти каждый день, так что нам не надо ничего усиливать, мы находимся на постоянной связи с МИД РФ".

Бен Цви также отметил, что Израиль готов отпускать больше людей, если ХАМАС изменит существующую формулу обмена, которая сейчас 1:3.

26 ноября ХАМАС освободил заложника с российским гражданством Рона Кривого. В российском МИД сказали, что он был отпущен вне договоренностей с Израилем об обмене, а по результатам переговоров с российской стороной.

29 ноября один из лидеров группировки Муса Абу Марзук пообещал, что в знак признательности руководству России ХАМАС освободит еще группу заложников с российским гражданством. По данным The Times of Israel, их будет двое.

Хроника 07 октября – 29 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Александр Бен Цви Израиль МИД ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эр-Рияд предложил Тегерану инвестиции в обмен на отказ от эскалации на Ближнем Востоке

Эр-Рияд предложил Тегерану инвестиции в обмен на отказ от эскалации на Ближнем Востоке

Блинкен не видит признаков усталости в НАТО от поддержки Украины

Блинкен не видит признаков усталости в НАТО от поддержки Украины

Brent подорожала до $82,54 за баррель в ожидании встречи ОПЕК+

Brent подорожала до $82,54 за баррель в ожидании встречи ОПЕК+

Глава МИД Греции продолжит переговоры с Британией о возвращении скульптур Парфенона

Глава МИД Греции продолжит переговоры с Британией о возвращении скульптур Парфенона
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС освободит двух заложников с российским гражданством

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС освободит нескольких заложников с гражданством РФ в благодарность Москве

Тела двух россиянок найдены на турецком курорте Бодрум

Белоруссия ратифицировала меморандум о вступлении республики в ШОС

Белоруссия ратифицировала меморандум о вступлении республики в ШОС

Что случилось этой ночью: среда, 29 ноября

Южная Корея восстановит пост охраны в демилитаризованной зоне

Южная Корея восстановит пост охраны в демилитаризованной зоне
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });