Посол Израиля в РФ высказался за продление перемирия ради освобождения всех заложников

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви высказался в поддержку продления перемирия между Израилем и группировкой ХАМАС, если это приведет к новым освобождениям среди заложников.

"Если это приведет к какой-то цели. Продление перемирия должно служить освобождению всех заложников", - сказал он на пресс-конференции, на которой присутствовали родственники россиян, остающихся в заложниках у ХАМАС.

По словам дипломата, в заложниках у ХАМАС остаются семеро российских граждан.

На реплику журналиста о том, что перемирие может использоваться не только для освобождения заложников, но и для поставок гуманитарной помощи, Бен Цви ответил: "Гуманитарная помощь, она идет все время, есть гуманитарные коридоры, но только иногда гуманитарная помощь получается односторонней. А заложникам не полагается гуманитарная помощь, визиты Красного креста? Думаю, что всё-таки да, нельзя, чтобы это было односторонне".

Отвечая на вопрос, планирует ли Израиль усилить контакты с российской стороной для освобождения заложников, Бен Цви сказал: "не надо ничего усиливать, мы встречаемся с руководством МИД раз в неделю точно. Разговариваем по телефону почти каждый день, так что нам не надо ничего усиливать, мы находимся на постоянной связи с МИД РФ".

Бен Цви также отметил, что Израиль готов отпускать больше людей, если ХАМАС изменит существующую формулу обмена, которая сейчас 1:3.

26 ноября ХАМАС освободил заложника с российским гражданством Рона Кривого. В российском МИД сказали, что он был отпущен вне договоренностей с Израилем об обмене, а по результатам переговоров с российской стороной.

29 ноября один из лидеров группировки Муса Абу Марзук пообещал, что в знак признательности руководству России ХАМАС освободит еще группу заложников с российским гражданством. По данным The Times of Israel, их будет двое.