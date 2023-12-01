В Словакии начали блокаду одного из двух автомобильных КПП на границе с Украиной

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Представители Союза автомобильного транспорта Словакии (UNAS) 1 декабря начали блокировать движение грузовиков через автомобильный пункт пропуска "Вышне-Немецке", сообщает Госпогранслужба Украины.

"По информации от словацких пограничников, в 16:05 (по местному времени) на территории Словакии начато блокирование движения грузовиков через пункт пропуска "Вышне-Немецке", смежный украинскому пункту пропуска "Ужгород", - говорится в сообщении.

Перевозчики не будут блокировать перевозку гуманитарной помощи, других важных грузов, горючего, охлажденных грузов, а также живых животных. При этом на выезд из Словакии остальные грузы будут пропускаться в ограниченном количестве, по 4 грузовика в час.

На въезд в Словакию движение блокироваться не будет, а также не будет ограничено движение легковых машин и автобусов.

По состоянию на утро 1 декабря, в очередях в направлении погранпункта "Ужгород - Вышне-Немецке" находилось около 600 грузовиков.

Всего на границе Украины и Словакии два автомобильных погранпункта.

Союз автомобильного транспорта Словакии ранее заявил, что блокирование этого КПП будет бессрочным. Основным требованием UNAS является отмена соглашения о либерализации транспортных перевозок (так называемого "транспортного безвиза"), действующего между Европейским союзом и Украиной с 1 июля 2022 года. Соглашение, по утверждению перевозчиков, оказывает разрушительное влияние на словацкий транспортный рынок и на рынки других соседних с Украиной государств.

Похожие требования выдвигают и польские перевозчики, которые в ноябре поэтапно заблокировали четыре пункта пропуска на границе Украины и Польши. Очереди перед заблокированными пунктами пропуска с польской стороны растянулись до 40 км. Происходящее серьезно затронуло аграрный экспорт Украины. В Еврокомиссии считают ситуацию на границе Польши и Украины недопустимой.