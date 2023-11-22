Словакия сохранит односторонний запрет на импорт зерна с Украины до решения ЕС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Односторонний запрет Братиславы на импорт украинского зерна останется в силе, пока Европейская комиссия не предложит системное решение проблемы с засильем украинской агропродукции в Европе, заявил министр сельского хозяйства и сельского развития Словакии Рихард Такач.

Его слова приводятся в сообщении на сайте Минсельхоза Словакии.

"Словакия полностью поддерживает транзит сельскохозяйственной продукции из Украины в третьи страны через "коридоры солидарности". Однако реальность такова, что значительная часть этих товаров остается на общем рынке ЕС и, таким образом, представляет собой ценовую конкуренцию для словацких фермеров, экспортирующих зерновые в ЕС", - сказал Такач на двухсторонней встрече с еврокомиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским, состоявшейся во ходе заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству Agrifish в Брюсселе.

По информации словацкого министра, в Словакии зерновые культуры выращивают примерно на 500 тыс. га земли - около трети всей обрабатываемой территории республики, поэтому для страны важно поддерживать данный уровень производства.

"Потеря этих производителей приведет к краху словацкого сельскохозяйственного сектора", - пояснил Такач и добавил, что Словакия ожидает от Европейской комиссии предложений по системному решению проблемы.

"До тех пор, пока такое решение не будет найдено на уровне ЕС, запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины на словацкий рынок, принятый на национальном уровне, будет оставаться в силе", - заявил министр.

Еврокомиссар Войцеховский, в свою очередь, заверил Такача, что Еврокомиссия внимательно относится к проблемам словацкого аграрного сектора, но не считает односторонние меры Словакии идеальными. Однако Европейская комиссия готова искать конструктивное общеевропейское решение в вопросе импорта украинских агротоваров.

Как сообщалось, Еврокомиссия 15 сентября объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины в пять соседних с ней стран ЕС с некоторыми условиями, которые позволят избежать нового резкого роста поставок. Эти ограничения были введены 2 мая и касались импорта пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, в пять государств-членов ЕС - Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Эти государства утверждали, что украинская агропродукция в условиях ее беспошлинного ввоза в ЕС оседает у них и наносит ущерб их агросектору.

После снятия ограничений Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты. В ответ Украина подала иск во Всемирную торговую организацию, которым обвинила эти три страны в дискриминационном отношении к украинской агропродукции. Пока этот спор, по информации украинской стороны, поставлен на паузу для обсуждения проблемы на уровне ЕС.