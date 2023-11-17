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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

От ЕК потребуют сократить срок соглашения о либерализации перевозок с Украиной

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Дальнобойщики из Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии намерены обратиться к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием пересмотреть условия соглашения по либерализации перевозок с Украиной, сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителя крупнейшей венгерской сети автоперевозок Тивадара Арвая.

"Соглашение, срок действия которого истекает в июне 2024 года, серьезно подрывает рынок и наносит непоправимый ущерб венгерским и ЕСовским перевозчикам, - заявил он. - Перевозчики хотели бы сокращения срока действия этого соглашения или гарантий того, что оно, по крайней мере, не будет продлено".

С 6 ноября на трех польских КПП на границе с Украиной дальнобойщики и присоединившиеся к ним сельхозпроизводители продолжают акции протеста с требованием ограничить несправедливую, по их словам, конкуренцию со стороны украинских компаний.

С четверга к протестам присоединились транспортники Словакии, которые заблокировали КПП "Вышне Немецке" на границе с Украиной.

Украина Словакия Венгрия Урсула Ляйен Еврокомиссия Тивадар Арвай
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