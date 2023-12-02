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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Южнокорейский разведывательный спутник установил связь с наземной станцией

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Первый разведывательный спутник Южной Кореи выведен на заданную орбиту, связь с наземной станцией установлена, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на Минобороны страны в ночь на субботу.

Спутник вывела на орбиту американская ракета-носитель Falcon 9, стартовавшей с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Южнокорейское Минобороны считает, что запуск спутника "станет кульминацией стремления Сеула к возможностям космической разведки на фоне растущих угроз со стороны Северной Кореи", пишет "Ренхап".

Агентство отмечает, что Южная Корея планирует к 2025 году отправить в космос еще четыре аналогичных аппарата.

"Ожидается, что этот план спровоцирует гонку космических вооружений между двумя Кореями", - говорится в сообщении.

"Ренхап" обращает внимание, что запуск южнокорейского спутника состоялся после того, как Северная Корея 21 ноября успешно вывела на орбиту свой первый военный разведывательный спутник.

Южная Корея
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