Что случилось этой ночью: среда, 6 декабря

Новое предложение США по Уилану и Гершковичу, ХАМАС требует за освобождение заложников прекращение операции в Газе, усиление террористической угрозы в ЕС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США заявили, что РФ недавно отвергла новое предложение по Полу Уилану и Эвану Гершковичу. По словам представителя госдепа Мэтью Миллера, Штаты уже сделали России множество предложений по освобождению американцев, Вашингтон постоянно обсуждает этот вопрос с партнерами и союзниками.

- ХАМАС не отпустит заложников, пока Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа. По уточненным данным, палестинские радикальные группировки все еще удерживают 138 человек.

- Биньямин Нетаньяху заявил о ликвидации командиров половины батальонов ХАМАС. Израильский премьер-министр добавил, что движение "больше никогда не будет угрозой для Израиля".

- Главы МВД стран ЕС обсудили усиление террористической угрозы. Участники совещания договорились запросить в ближайшие дни 30 млн евро на защиту мест религиозных культов и общественных пространств, также были достигнуты договоренности о "других мерах" борьбы с терроризмом.

- В Италии решили задержать предполагаемых сообщников бежавшего из страны Усса-младшего. Разыскиваются шесть человек - итальянец боснийского происхождения, а также пятеро иностранцев, находящихся за пределами Италии. Артем Усс - сын экс-губернатора Красноярского края, сенатора Александра Усса, его задержали осенью 2022 года по американскому ордеру.

- В Китае введена в эксплуатацию первая в мире АЭС четвертого поколения. На станции установлен высокотемпературный реактор с газовым охлаждением "Шидаовань".