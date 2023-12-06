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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

В Китае введена в эксплуатацию первая в мире АЭС четвертого поколения

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Первая в мире атомная электростанция четвертого поколения введена в промышленную эксплуатацию в Китае, сообщили китайские СМИ со ссылкой на данные Госкомитета КНР по делам энергетики.

На АЭС установлен высокотемпературный реактор с газовым охлаждением "Шидаовань". Вводу в эксплуатацию предшествовала испытательная работа реактора в течение 168 часов.

Станция построена в восточной китайской провинции Шаньдун.

Китай Шаньдун
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