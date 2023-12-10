Испания, Бельгия, Ирландия, Мальта предложили меры по урегулированию конфликта в Газе

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Испания, Бельгия, Ирландия и Мальта выступили с совместной инициативой по урегулированию конфликта в секторе Газа, сообщает в субботу испанская радиостанция Cadena SER.

По ее данным, главы правительств этих стран направили письмо председателю Совета ЕС Шарлю Мишелю, в котором, в частности, полагают, что возвращение статус-кво, существовавшего на 7 октября, когда начался конфликт, невозможно, в силу чего, по их мнению, необходимо обратиться к политическому процессу для того, чтобы воплотить в жизнь принцип "два государства для двух народов".

"Необходимо предоставить достаточную политическую и финансовую поддержку Палестинской национальной администрации для того, чтобы она могла взять под контроль ситуацию в секторе Газа. Это жизненно важно, как для безопасности Израиля, так и для избежания эскалации конфликта", - отмечается в письме.

Премьер-министры вновь подвергли осуждению нападение группировки ХАМАС на Израиль 7 октября, отметив, что Израиль имеет право на самозащиту в соответствии с международным гуманитарным правом.