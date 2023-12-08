Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

ЦАХАЛ сообщил об ударах по 450 объектам ХАМАС за сутки

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля за сутки атаковала в секторе Газа примерно 450 целей, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на заявление военных.

В частности, были атакованы военные лагеря, наблюдательные посты и склады с вооружениями. Также военные применили несколько беспилотников против бойцов ХАМАС в районе города Хан-Юнис на юге анклава.

ВВС Израиля нанесли удары управляемыми боеприпасами и обычными снарядами по целям, относящимся к морским силам ХАМАС, в центральной и южной части сектора. Вечером в четверг погибли двое израильских военнослужащих, утром в пятницу еще один был убит в результате ошибочного обстрела с вертолета, число погибших военнослужащих с начала наземной операции достигло 91, пишет The Times of Israel.

По данным телеканала "Аль-Арабийя", ЦАХАЛ, ранее окружив основные города анклава, в пятницу ведет наступление в них и в их окрестностях. Так, войска при поддержке танков, авиации, бронированных бульдозеров ведут бои в Хан-Юнисе, в городе Газа, в Джебалии.

Минздрав Газы, контролируемый ХАМАС, сообщил о еще 40 погибших в результате ударов ЦАХАЛ возле города Газа, о десятках погибших в Хан-Юнисе и Джебалии. Жители анклава бегут от боевых действий на юг, скапливаясь у города Рафах у границы с Египтом. По данным ООН, 1,9 млн человек - более 80% жителей анклава - были вынуждены покинуть дома.

Цены на продовольствие резко возросли, возник дефицит. Палестинцы, оставшиеся без газа для приготовления пищи, собирают древесину, чтобы развести огонь. По данным телеканала, тысячам беженцев приходится спать под открытым небом. Палестинцы осаждают прибывающие грузовики с гуманитарной помощью и требуют еды.

Хроника 07 октября – 08 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа ХАМАС ЦАХАЛ Израиль Хан-Юнис Джебалия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Компаниям из России и Белоруссии могут запретить использовать ГТС стран Евросоюза

Компаниям из России и Белоруссии могут запретить использовать ГТС стран Евросоюза

Казахстанский госфонд прямых инвестиций выкупил 100% "АрселорМиттал Темиртау" за $286 млн

Казахстанский госфонд прямых инвестиций выкупил 100% "АрселорМиттал Темиртау" за $286 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 8 декабря

Хантеру Байдену предъявили девять обвинений, связанных с налогами

Хантеру Байдену предъявили девять обвинений, связанных с налогами

Кэмерон пообещал существенную поддержку Украине в ближайшие два года

Кэмерон пообещал существенную поддержку Украине в ближайшие два года

Индонезия может ввести безвизовый въезд для российских туристов

Глава Евросовета приветствовал договоренности между Баку и Ереваном

Сын члена военного кабинета министров Израиля погиб в секторе Газа

Армения и Азербайджан подтвердили намерение заключить мирный договор

Армения и Азербайджан подтвердили намерение заключить мирный договор

Что произошло за день: четверг, 7 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });