ЦАХАЛ сообщил об ударах по 450 объектам ХАМАС за сутки

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля за сутки атаковала в секторе Газа примерно 450 целей, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на заявление военных.

В частности, были атакованы военные лагеря, наблюдательные посты и склады с вооружениями. Также военные применили несколько беспилотников против бойцов ХАМАС в районе города Хан-Юнис на юге анклава.

ВВС Израиля нанесли удары управляемыми боеприпасами и обычными снарядами по целям, относящимся к морским силам ХАМАС, в центральной и южной части сектора. Вечером в четверг погибли двое израильских военнослужащих, утром в пятницу еще один был убит в результате ошибочного обстрела с вертолета, число погибших военнослужащих с начала наземной операции достигло 91, пишет The Times of Israel.

По данным телеканала "Аль-Арабийя", ЦАХАЛ, ранее окружив основные города анклава, в пятницу ведет наступление в них и в их окрестностях. Так, войска при поддержке танков, авиации, бронированных бульдозеров ведут бои в Хан-Юнисе, в городе Газа, в Джебалии.

Минздрав Газы, контролируемый ХАМАС, сообщил о еще 40 погибших в результате ударов ЦАХАЛ возле города Газа, о десятках погибших в Хан-Юнисе и Джебалии. Жители анклава бегут от боевых действий на юг, скапливаясь у города Рафах у границы с Египтом. По данным ООН, 1,9 млн человек - более 80% жителей анклава - были вынуждены покинуть дома.

Цены на продовольствие резко возросли, возник дефицит. Палестинцы, оставшиеся без газа для приготовления пищи, собирают древесину, чтобы развести огонь. По данным телеканала, тысячам беженцев приходится спать под открытым небом. Палестинцы осаждают прибывающие грузовики с гуманитарной помощью и требуют еды.