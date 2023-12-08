Израиль не будет наносить удары в секторе Газа по 150 убежищам для населения

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не будет атаковать в секторе Газа 150 объектов, которые будут считаться убежищами для местных жителей, сообщил представитель координатора действий правительства Израиля на территориях (COGAT) Элад Горен.

Сотрудник этого подразделения Минобороны Израиля заявил The Times of Israel, что эти зоны будут служить укрытием для жителей наряду с районом Аль-Маваси, который, по словам Горена, не подвергался ударам ЦАХАЛ "даже после того, как террористические группировки выпустили ракеты из этой прибрежной зоны безопасности".

Он отметил, что среди 150 убежищ есть школы и другие объекты общественной инфраструктуры, координаты которых израильским властям передали представители ООН через недавно созданный механизм деконфликтации.

Накануне глава госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Израиль принял ряд мер по защите мирных жителей в секторе Газа, однако нужны дополнительные усилия.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, однако 1 декабря боевые действия возобновились.