Санду назвала главными угрозами для Молдавии коррупцию и политику России

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Главными угрозами для национальной безопасности Молдавии являются агрессивная политика России и глубоко укоренившаяся коррупция в республике, заявила президент страны Майя Санду.

"Долгие годы Молдавия находилась под угрозой коррупционеров, криминальных группировок, которые ослабляли страну для использования в собственных интересах. А также - под постоянным шантажом со стороны России", - сказала она на брифинге после заседания Высшего совета безопасности, на котором был представлен проект Стратегии национальной безопасности.

С тех пор, как Россия начала военные действия против Украины, "Молдавия находится под постоянной угрозой дестабилизации, реальным риском стать следующей в случае падения Украины", отметила Санду.

Также она заявила, что одним из пяти основных направлений новой Стратегии национальной безопасности Молдавии является поэтапное мирное разрешение приднестровского конфликта.

"Я еще раз подтверждаю, что нет другого пути разрешения приднестровского конфликта, кроме мирного, - сказала президент. - Нам придется приложить усилия для постепенной и мирной реинтеграции приднестровского региона в правовое, экономическое и политическое пространство Молдавии. В этом процессе мы хотим распространить все преимущества сближения Молдавии с ЕС на наших граждан, живущих на левом берегу Днестра".

По ее словам, российские войска должны выйти из региона.

Президент добавила, что "политическое решение конфликта, которое будет найдено при активном участии Европейского Союза и других стратегических партнеров, должно быть устойчивым, функциональным и соответствовать европейским устремлениям Молдавии".

Другое направление стратегии касается борьбы с коррупцией.

"Препятствия на пути реформы правосудия не помешают нам продолжить наши усилия по очистке системы юстиции от скомпрометированных лиц. Коррупция в системе ставит под угрозу безопасность Молдовы и способствует иностранному вмешательству во внутренние дела республики, включая получение грязных денег от незаконной деятельности", - подчеркнула она.

По ее словам, проект новой стратегии основан на выполнении трех ключевых задач: обеспечение безопасности всех граждан; строительство сильного и уважаемого государства; присоединение к ЕС, "что гарантирует мир".

Разработанный проект стратегии национальной безопасности Молдавии будет передан для доработки и утверждения парламентом. Действующая стратегия была принята парламентом в 2011 году. Власти считают, что она безнадежно устарела.