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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Что случилось этой ночью: пятница, 15 декабря

Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, Венесуэла не будет возвращать Эссекибо силой, США настаивают на минимизации жертв израильской операции в Газе

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ЕС решил начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в союз. Брюссель также предоставил Грузии статус страны-кандидата на вступление.

- Гайана и Венесуэла не станут решать территориальный спор вокруг Эссекибо силой. Стороны договорились создать совместную комиссию из министров иностранных дел и технических специалистов для решения проблемы.

- Палата представителей США не будет рассматривать разрабатываемый сенатом во время рождественских каникул документ о помощи Украине. Ранее Белый дом призвал конгрессменов не уходить на каникулы без решения о финансировании помощи Украине и Израилю, а также охраны южной границы.

- Соединенные Штаты настаивают на снижении интенсивности операции Израиля в секторе Газа. Вашингтон хочет свести к минимуму число жертв среди гражданского населения, которые вызвали международный резонанс.

- Евросоюз продолжит поддержку "независимости, суверенитета и территориальной целостности" Украины. В заключениях проходящего в Брюсселе саммита ЕС говорится среди прочего о необходимости ускорить поставки Киеву ракет и боеприпасов, предоставить больше систем ПВО.

- Лидеры стран ЕС вернутся к обсуждению финпомощи Украине в начале 2024 года. Как сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, основное препятствие для одобрения - позиция Венгрии.

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