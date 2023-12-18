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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Акции китайской ИИ-компании SenseTime рухнули на 12% после смерти основателя

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Акции китайской SenseTime Group Inc., одной из крупнейших в стране компаний в сфере искусственного интеллекта (ИИ), упали в цене на 11,9% в ходе торгов в Гонконге в понедельник после новостей о смерти ее основателя и контролирующего акционера Тан Сяооу.

Он скончался в пятницу из-за проблем со здоровьем, сообщается на сайте SenseTime. Его возраст не уточняется.

Котировки акций компании падают, несмотря на ее заверения в отсутствии существенного негативного влияния случившегося на ее повседневную деятельность.

SenseTime в опубликованном на своем сайте некрологе отметила заслуги Тан Сяооу в области ИИ-исследований. Financial Times также отмечает, что он был одним из первых исследователей в сфере технологий компьютерного зрения.

Тан Сяооу, чье состояние Forbes оценивал в $1,1 млрд, основал SenseTime в 2014 году вместе с ее нынешним главой Сюй Ли. Компания в числе прочего разрабатывает технологии, связанные с распознаванием лиц и беспилотными автомобилями.

SenseTime Сюй Ли Тан Сяооу
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