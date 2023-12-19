Сенаторы США не согласуют в декабре сделку о финпомощи Украине

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Сенаторы США от обеих партий пришли к выводу, что вопрос о выделении средств для дальнейшей помощи Украине придется решать уже в январе - после перерыва на рождественские и новогодние праздники, сообщают во вторник американские СМИ.

"Надеюсь, что республиканцы подготовят свой текст, засучат рукава и закончат работу, когда мы вернемся в январе", - заявил влиятельный сенатор-демократ Дик Дурбин.

В сообщениях отмечается, что такой же точки зрения придерживается спикер сената, демократ Чак Шумер, признавший, что согласовать компромиссное решение с республиканцами в декабре уже не удастся.

Сенатор от Республиканской партии Джон Тьюн также заявил, что вопрос об Украине не получится решить в декабре. Он напомнил, что сенаторы-республиканцы по-прежнему настаивают, что недопустимо рассматривать дополнительное финансирование Украины, если при этом не согласовать и решение вопроса, касающегося усиления безопасности на границах США.

"Демократы настолько тянули время, что согласовать сделку по безопасности на границах до рождественского перерыва не получится", - подчеркнул Тьюн.

Планируется, что сенат США возобновит работу 8 января.

Таким образом, обе палаты Конгресса США, судя по всему, отказываются от попыток добиться компромиссов по Украине в 2023 году.

В палате представителей США ранее в декабре заявили, что уходят на рождественский перерыв и оставляют попытки в этом году решить вопрос о выделении средств для Киева. Республиканцы, контролирующие большинство в палате, пообещали вернуться к этой теме в 2024 году.

В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля. Помимо этого, Байден запросил $13,6 млрд на охрану границы США и Мексики, $7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности. В общей сложности запрос на дополнительное финансирование составляет $106,7 млрд.

Конгрессмены-республиканцы сразу дали понять, что не допустят выделения этих средств, если администрация Байдена не пойдет им навстречу по ряду вопросов. Центральный из них, как считается, - принятие пакета мер по существенному усилению безопасности на границах США.