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В парламенте Турции 26 декабря возобновят обсуждение членства Швеции в НАТО

В парламенте Турции 26 декабря возобновят обсуждение членства Швеции в НАТО
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Комитет турецкого парламента по международным делам 26 декабря возобновит обсуждение ратификации вступления Швеции в НАТО, сообщают турецкие СМИ.

Рассмотрение вопроса в комитете началось 16 ноября и в тот же день было отложено на неопределенный срок.

Согласно процедуре, сначала протокол о присоединении Швеции к альянсу должен одобрить комитет, затем вопрос перейдет на рассмотрение всего Великого национального собрания Турции. После этого документ должен подписать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Документы о ратификации вступления Швеции в НАТО Эрдоган передал в парламент в конце октября.

Кроме Турции, ратификацию приема Швеции в альянс еще не провела Венгрия.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Венгрия НАТО Реджеп Тайип Эрдоган Швеция Турция
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