Байден обсудил с Эрдоганом вступление Швеции в НАТО

Лидеры также обсудили политические перспективы решения палестинской проблемы

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил вопросы укрепления НАТО, в частности скорейшее вступление в альянс Швеции, а также ситуацию вокруг сектора Газа, сообщил Белый дом.

Стороны также затронули вопросы, связанные с "дальнейшим повышением оперативной совместимости Турции с НАТО", и условились поддерживать тесный контакт в преддверии саммита альянса в Вашингтоне в июле 2024 года.

Кроме того, главы государств коснулись ситуации в секторе Газа, при этом "Байден подтвердил свою поддержку права Израиля на самооборону", подчеркнули в администрации США.

При этом Байден и Эрдоган высказались в пользу наращивания гуманитарной помощи Газе и защиты гражданского населения, а также "необходимости определения политических горизонтов для палестинского народа".

Все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии, уже ратифицировали присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу. Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление.