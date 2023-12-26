Министр стратегического планирования Израиля прибудет в США для обсуждения нового этапа войны в Газе

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер во вторник посетит Вашингтон, где проведет переговоры о следующем этапе войны в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно высокопоставленным израильским и американским чиновникам, встречи в Белом доме и госдепартаменте будут посвящены планам Израиля по окончательному завершению войны и переходу к операции низкой интенсивности.

По словам американского чиновника, главный вопрос переговоров между администрацией США и правительством Израиля заключается в том, "как все завершить и в какие сроки".

Израильский чиновник отметил, что Дермер обсудит планы Израиля на переход войны к фазе низкой интенсивности, которую Израиль планирует начать к концу января.

Израильская сторона также намерена обсудить позицию Нетаньяху относительно послевоенного будущего Газы, в частности вопрос управления анклавом в долгосрочной перспективе, добавил источник.

Кроме того, израильский министр выразит озабоченность по поводу запаса боеприпасов и попросит США ускорить поставки оружия.

Согласно источникам портала, Дермер собирается встретиться с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном и членами Конгресса США.