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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

На Сахалине отменили тревогу цунами

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - На Сахалине отменили тревогу цунами, которую объявили 1 января после серии сильных землетрясений у западного побережья Японии, сообщила "Интерфаксу" руководитель сахалинского регионального Центра цунами Татьяна Ивельская.

"В 23:02 местного времени (15:02 по Москве) выпустили отбой для западного побережья Сахалина", - сказала она.

В акваториях портов этой части побережья рекомендовано соблюдать безопасность из-за сильных течений, связанных с цунами, которые будут сохраняться несколько часов, отметила она.

На Сахалине в порту Холмска (юго-западное побережье Сахалина) высота волны цунами составила 13 см, сообщили в региональном Центре цунами.

После землетрясения в Японии угрозу цунами объявляли вечером в понедельник в нескольких населенных пунктах Приморского края, в том числе во Владивостоке, на западном побережье Сахалина и в нескольких населенных пунктах Хабаровского края.

Владивосток Сахалин Холмск Япония Татьяна Ивельская
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