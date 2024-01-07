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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:38

Путин перед Рождеством встретился с семьями погибших в СВО Героев России

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в канун Рождества встретился в своей подмосковной резиденции с семьями военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"До этого на новогодние праздники семьям, как личным гостям президента, в Москве была организована программа посещения различных выставок, представлений, других праздничных мероприятий. Сегодня вечером детям погибших героев в резиденции главы государства организовали краткую экскурсию по конюшне, рассказали о тех лошадях, которые там живут", - уточнил он.

По словам Пескова, "после этого президент провел достаточно обстоятельную беседу с семьями, пообщался и с вдовами, и с детьми". Затем глава государства пригласил их на праздничный ужин.

"На рождественской службе Путин и семьи героев будут присутствовать в храме Спаса Нерукотворного Образа, находящего на территории резиденции Ново-Огарево", - добавил пресс-секретарь российского президента.

Владимир Путин Ново-Огарево Рождество
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