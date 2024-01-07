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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:38

Путин встречает Рождество в храме в Ново-Огареве с семьями погибших военных

Путин встречает Рождество в храме в Ново-Огареве с семьями погибших военных
Президент Владимир Путин во время рождественского богослужения в Ново-Огареве
Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин встречает Рождество вместе с семьями военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, в храме Спаса Нерукотворного Образа в резиденции Ново-Огарево.

Перед рождественской службой Путин провел с ними встречу в своей подмосковной резиденции.

В этом же храме президент встречал Рождество в 2022 году. А в прошлом году, впервые за много лет, Путин присутствовал на рождественской службе в Москве в Благовещенском соборе, который является одним из древнейших и богатых произведений искусства Московского Кремля.

Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. При этом на Пасху он чаще бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает за пределами столицы.

До этого в Москве на 7 января глава государства оставался лишь дважды: в 2001 году он отстоял службу в храме Христа Спасителя, и в 2000-м - Владимир Путин, тогда еще исполняющий обязанности президента РФ, побывал на праздничной службе в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах.

В 2021 году президент присутствовал на Рождественском богослужении в уникальном островном храме Николая Чудотворца на Липне XIII века, куда можно добраться только на катере или зимой по льду.

В 2020 и 2019 году Путин приезжал на Рождество в Спасо-Преображенский собор Петербурга, где был крещен в младенчестве.

В 2018 году глава государства встречал Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, в 2017 году - в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. В 2016 году - в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Тургиново Тверской области, где были крещены его родители. Сюда же он приезжал на Рождество в 2011 году.

В разные годы Путин также посещал рождественские службы в храмах Сочи, в Селище Костромской области, в поселке Соломенное в Карелии, в Великом Устюге.

В 2006 году Путин встречал Рождество в одной из церквей Якутска, где в это время стоял 50-градусный мороз.

Владимир Путин Ново-Огарево Рождество
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