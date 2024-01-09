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Розничные продажи книг в Китае в 2023 году выросли на 4,7%

Самым продаваемым автором стал писатель-фантаст Лю Цысинь

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Розничные продажи книг в Китае в 2023 году выросли на 4,72% и достигли 91,2 млрд юаней (около $12,84 млрд), передает "Синьхуа".

Агентство ссылается на ежегодный отчет по книжному рынку, выпущенный при поддержке Китайской ассоциации издателей (Publishers Association of China) и Китайской ассоциации дистрибуции книг и периодических изданий (Book and Periodicals Distribution Association of China).

В 2023 году на китайском рынке появилось 180 тысяч новых книг - на 7,3% больше, чем годом ранее. Самым продаваемым автором стал писатель-фантаст Лю Цысинь.

Главным каналом продаж была электронная торговля, второе место по объемам реализации заняли платформы для размещения коротких видео.

Продажи в офлайн-магазинах между тем продолжили снижаться.

В отчете также отмечается большое количество выпущенных в прошлом году комиксов для детей и взрослых. Круг их тем включает науку, психологию, историю и традиционную культуру.

Китай Лю Цысинь
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