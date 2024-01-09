Боррель отметил риск разрастания конфликта на весь Ближний Восток

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель после визита в Саудовскую Аравию отметил драматическое гуманитарное положение населения Газы и риск эскалации конфликта в региональном масштабе.

Ситуацию в секторе Газа он назвал ужасающей, добавив, что "сотни тысяч людей лишились крова, не имеют пищи, находятся в крайне бедственном положении".

"А во-вторых, высокий риск эскалации в регионе на границе Ливан-Израиль, а также в районе Красного моря", - сказал дипломат.

"Мы должны не допустить разрастания войны. Войну необходимо остановить, а не расширять. И единственный путь, позволяющий избежать расширения войны, - это искать политическое решение конфликта между Израилем и Палестиной. И это потребует твердых обязательств международного сообщества и, прежде всего, европейского и арабского народов", - заявил Боррель.

По его словам, "только посредством соглашения, политического соглашения - решения о создании двух государств - Израиль может быть в безопасности". "И теперь мы должны прекратить убийства мирных жителей в секторе Газа. Мы должны остановить это огромное количество жертв. ХАМАС должен быть ликвидирован. Но ХАМАС - это идея, он представляет идею, а идею нельзя убить. Единственный способ покончить с идеей - плохой идеей - это предложить лучшую, открыть горизонт палестинскому народу, его достоинству, его свободе, его безопасности, которая должна осуществляться одновременно с безопасностью Израиля", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Боррель считает это сложной задачей. Он отметил, что "в течение 30 лет международное сообщество проповедовало решение о создании двух государств, не делая многого, а иногда и ничего, чтобы это стало возможным". И хотя теперь это еще сложнее, чем 30 лет назад, когда были заключены соглашения Осло, необходимо пытаться добиться этого, заявил главный дипломат ЕС.