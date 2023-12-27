Палестинская администрация готова управлять Газой после прекращения там боев

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Палестинская национальная администрация (ПНА) готова взять на себя управление сектором Газа в случае полного прекращения там боевых действий и предотвращения перемещения жителей анклава, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас.

Палестинская администрация готова выполнить свои обязанности в секторе Газа, Западном берегу реки Иордан и Иерусалиме как едином палестинском государстве, приводят в среду израильские СМИ слова Аббаса.

При этом он подчеркнул, что для того, чтобы ПНА "взяла на себя ответственность в Газе, необходимо полностью прекратить боевые действия, доставлять туда гуманитарную помощь и предотвратить перемещение жителей сектора".

В 2006 году радикальная группировка ХАМАС выиграла выборы в Палестинский законодательный совет и в ходе боев в секторе Газа в 2007 году вытеснила оттуда сторонников подконтрольного главе ПНА Аббасу Движения за освобождение Палестины (ФАТХ). В результате переворота Палестинская автономия оказалась расколотой - сектор Газа находится под контролем ХАМАС, а Западный берег - под контролем ПНА. Многочисленные попытки внутрипалестинского примирения до сих пор не привели к каким-либо результатам.

7 октября ХАМАС совершил нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ правительство Израиля начала военную операцию в секторе Газа, заявив о намерении уничтожить ХАМАС.

И в Израиле, и за его пределами в связи с этими планами обсуждается вопрос о том, кто в будущем будет контролировать анклав.

Как заявил Аббас, Израиль не хочет, чтобы сектор Газа контролировала Палестинская администрация. "Израиль хочет остаться в Газе и оккупировать часть палестинской территории. Но мир этого не принимает. Теоретически США также против этого", - сказал палестинский лидер.

Он сообщил, что контакты с Иорданией и Египтом продолжаются в рамках усилий по прекращению огня и что вскоре состоится встреча с участием таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты и Катар, для обсуждения вопроса о прекращении огня и послевоенного сценария.

"Израиль хочет изгнать палестинцев с Западного берега и из сектора Газа, как это было в 1948 году. Израиль, Нетаньяху (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ИФ) и нынешнее правительство планируют избавиться от палестинцев и Палестинской автономии", - сказал Аббас.

По его словам, "именно США поддерживают Израиль".

"Простым сигналом они могут остановить войну, если захотят. США говорят, что Израиль их не слушает. Мы им не верим. То, что произошло в секторе Газа, не происходило больше нигде в мире", - отметил Аббас.

По его словам, "чтобы начать новую жизнь в секторе Газа, нужны десятки миллиардов долларов".