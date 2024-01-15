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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

SpaceX вывела на орбиту 23 интернет-спутника Starlink

SpaceX вывела на орбиту 23 интернет-спутника Starlink
Фото:AP/TASS

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник по московскому времени успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 23 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических войск на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в 20:52 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 04:52 по Москве). Примерно через час спутники были выведены на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 12-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике.

Ранее в воскресенье РН Falcon 9 вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 00:59 по времени Тихоокеанского побережья США (в 11:59 по Москве). Примерно через час спутники были выведены на орбиту.

SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,7 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,3 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 18-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане.

SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,7 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,3 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 70 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

SpaceX Starlink
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