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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в среду по московскому времени вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, подтвердила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии во вторник в 16:35 по времени Тихоокеанского побережья США (в среду в 03:35 по Москве). Примерно через час спутники были выведены на орбиту.

SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,7 тысячи таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,3 тысячи аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 16-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане.

Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 70 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

SpaceX Falcon 9 Starlink США Калифорния
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