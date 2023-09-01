Приднестровье рассчитывает на российский газ в случае прекращения транзита через Украину

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Приднестровье сможет получать российский газ в случае прекращения транзита через Украину, заявил на пресс-конференции президент Приднестровья Вадим Красносельский.

"Нами отработан уже другой маршрут поставки газа в Приднестровье. Он действует, он работает, он уже проверен, объема, сечения трубы вполне хватает. Многие сомневались, что сечение трубы не подойдет. Оно подходит. Приднестровье может получить газ, минуя Украину", - сказал он (цитата по информагентсву "Новости Приднестровья").

Он отметил, что цена и условия будут зависеть от переговоров между "Молдовагазом" и "Газпромом". "Мы надеемся на лучшее. Газ нужен всем, и Молдавии тоже", - отметил Красносельский.

С конца 2022 года весь газ, поставляемый "Газпромом" в Молдавию, идет в Приднестровье, где помимо бытовых нужд его используют для выработки электроэнергии, которая используется и в регионе, и в Молдавии.

Приднестровье находится между Украиной с одной стороны и правобережной Молдавией с другой стороны. Таким образом, не до конца было ясно, как Приднестровье сможет получать российский газ после прекращения его транзита через Украину. Приднестровье не рассчитывается за российский газ. Стоимость газа для бытовых потребителей в Приднестровье примерно в 18 раз ниже, чем в Молдавии.

Украина объявила о прекращении транзита российского газа с 2025 года.