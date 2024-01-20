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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Обновленная военная доктрина Белоруссии сохранила оборонительный характер

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Обновленная военная доктрина Белоруссии сохранила оборонительный характер, заявил в субботу государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

"Военная доктрина сохранила свой оборонительный характер, свою оборонительную направленность. Основное для нас - это обеспечение безопасности нашей страны, обеспечение мира. Военная доктрина имеет четко выраженный адресный характер. При оценке тенденций развития военно-политической обстановки мы открыто и прямо называем источники угроз национальной безопасности и независимости нашей страны", - сказал Вольфович, которого цитирует госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

Госсекретарь Совбеза Белоруссии отметил, что в документе, помимо прочего, "говорится о действиях субъектов международного права, их взглядах и отношении к применению военной силы". "В том числе, как это может сказаться на безопасности нашей страны, если эта военная сила по отношению к Беларуси будет применена", - уточнил он.

Вместе с тем, подчеркнул Вольфович, "белорусы со всеми хотели бы жить в мире и выстраивать добрососедские и доброжелательные отношения".

При этом госсекретарь белорусского Совбеза Белоруссии отметил, что "концепция обновлена более чем на 70%, несмотря на то, что структура и базис остались прежними".

"Практически все главы переработаны исходя из той военно-политической обстановки, которая сложилась в мире", - добавил он.

Александр Вольфович Белоруссия
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