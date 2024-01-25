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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Миссия марсианского вертолtта Ingenuity завершена из-за поломки лопасти

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Миссия американского марсианского вертолета Ingenuity завершена из-за повреждения одной из его лопастей при посадке после очередного полета, сообщает NASA.

"Исторический марсианский вертолет NASA Ingenuity завершил свою миссию на Красной планете, превзойдя ожидания и осуществив на десятки больше полетов, чем планировалось", - говорится в сообщении Лаборатории реактивного движения NASA.

По данным лаборатории, из-за повреждения аппарат утратил возможность летать.

18 января вертолет совершил плановый вертикальный полёт над поверхностью Марса, в ходе которого поднялся на высоту около 12 метров. Однако при посадке Ingenuity специалисты потеряли связь с марсоходом Perseverance, который служит связующим звеном между вертолётом и Землёй.

Впоследствии инженеры смогли восстановить связь и начали собирать информацию о полёте. Спустя несколько дней они получили снимки, на которых видны повреждения лопасти.

Американская автоматическая межпланетная станции с марсоходом Perseverance ("Настойчивость") и вертолетом Ingenuity ("Изобретательность") совершила посадку на Красную планету в феврале 2021 года. Perseverance исследует поверхность планеты и собирает образцы породы для последующей доставки на Землю. В свою очередь, Ingenuity выполнял функции разведывательного вертолета, помогая марсоходу в его миссии.

Изначально планировалось, что вертолёт совершит до пяти полётов в течение 30 дней.

Всего марсианский вертолёт осуществил 72 полёта над поверхностью планеты. Общая продолжительность полетов Ingenuity в атмосфере Красной планеты составила более 128 минут, в течение которых он преодолел 17,7 км.

NASA Марс Ingenuity
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