Администрация Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Киева

Президент США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский Фото: NurPhoto/Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Грядущей весной администрация США надеется обнародовать 10-летние обязательства перед Украиной, которые сейчас разрабатываются госдепартаментом, и предложить Киеву новую стратегию, сообщила газета The Washington Post.

Эта стратегия не будет делать акцент на возвращении территорий, а сосредоточится на оказании помощи Украине "в отражении новых наступательных действий России при одновременном продвижении к долгосрочной цели укрепления украинской военной мощи и экономики", пишет издание.

Оно отмечает, что важнейшим условием для реализации планов является одобрение Конгрессом запроса президента Джо Байдена на дополнительное финансирование Украины в размере $61 млрд.

Американский документ, по словам чиновников, тесно вовлеченных в планирование, пишется с учетом четырех этапов: борьбы, строительства, восстановления и реформирования, говорится в статье.

Газета считает, что формирующийся план "представляет собой резкое изменение по сравнению с прошлым годом, когда вооруженные силы США и союзников перебросили в Киев обученных военных и современное оружие в надежде, что смогут быстро отбросить российские войска".

"Совершенно очевидно, что им будет трудно попытаться предпринять такое же масштабное наступление на всех фронтах, которое они пытались предпринять в прошлом году", - цитирует издание высокопоставленного представителя администрации.

Нынешняя идея состоит в том, чтобы "поддержать Украину так, чтобы она пока удерживала свои позиции на поле боя", добиться, чтобы украинцы "были намного сильнее к концу 2024 года (...), и вывести их на более устойчивый путь".

Американский документ будет также гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, создание будущих украинских вооруженных сил, которые смогут сдерживать Россию. В него войдут "конкретные обещания и программы, которые помогут защитить, восстановить и расширить промышленную и экспортную базу Украины, а также помогут стране в проведении политических реформ, необходимых для полной интеграции в западные институты".

По данным The Washington Post, план также предусматривает обеспечение Киева дополнительными средствами ПВО для создания защитных "пузырей" вокруг украинских городов за пределами Киева и Одессы и средствами для восстановления ключевых отраслей украинской экономики и экспорта, включая сталь и сельское хозяйство.