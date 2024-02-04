Число погибших из-за лесных пожаров в Чили выросло до 64 человек

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате лесных пожаров в Чили достигло 64 человек, сообщает The Guardian.

С наибольшей интенсивностью пожары полыхают в районе города Винья-дель-Мар, где пламенем уничтожен ботанический сад, основанный в 1931 году. Без жилья остались не менее 1600 человек, 200 человек объявлены пропавшими без вести.

В Винья-дель-Мар и соседних городах Кильпе и Вилья-Алемана объявлен комендантский час в рамках усилий по предотвращению грабежей.

Губернатор региона Вальпараисо Родриго Мундака заявил, что некоторые из пожаров могли быть вызваны намеренно. "Эти пожары начались в четырех точках, которые загорелись одновременно, - сказал Мундака. - Нам придется усердно работать, чтобы найти ответственных".

Пожары вокруг Винья-дель-Мар начались в труднодоступных горных лесных районах и постепенно достигли густонаселенных районов на окраине города, отмечают СМИ. Борьбу с огнем затрудняют необычайно высокие температуры, низкая влажность и высокая скорость ветра.

В стране объявлен двухдневный траур.