Что случилось этой ночью: среда, 7 февраля

Палата представителей США проголосовала против помощи Израилю, Карлсон подтвердил намерение взять интервью у Путина, хуситы атаковали еще два судна

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Палата представителей США отклонила законопроект о помощи Израилю отдельно от Украины. Против инициативы проголосовали подавляющее большинство демократов, поддержавших коллег в сенате, разработавших "более широкий пакет иностранной помощи", пишет The Hill.

- Такер Карлсон подтвердил намерение взять интервью у Владимира Путина. Американский журналист подчеркнул, что не будет навязывать зрителям какие бы то ни было идеи. По его словам, посмотрев интервью с президентом РФ, американцы сами сформируют точку зрения на события в России и на Украине.

- Йеменские хуситы атаковали два судна в Красном море и Аденском заливе. Одна из ракет взорвалась рядом с сухогрузом MV Star Nasia под флагом Маршалловых островов и "незначительно повредила его", сообщает Центральное командование ВС США.

- Группа послов США в Азиатско-Тихоокеанском регионе заявили о важности продолжения поддержки Украины. "Доверие к нашей приверженности коллективной безопасности и сдерживанию висит на волоске", - подчеркнули дипломаты. По их словам, союзники США в АТР "хотят видеть, что когда ситуация изменится, Соединенные Штаты будут рядом".

- Саудовская Аравия не установит дипотношения с Израилем до создания независимого палестинского государства. Саудовский МИД пояснил, что заявление "касается дискуссий между Королевством Саудовская Аравия и Соединенными Штатами Америки по арабо-израильскому мирному процессу".

- Израиль и "Хезболла" обмениваются ударами на ливанской границе. Армия обороны Израиля заявила, что "израильские истребители обстреляли наблюдательный пункт и террористическую инфраструктуру" группировки. "Хезболла" заявила об ударах по ряду израильских позиций, которые, по ее данным, используются для сбора разведданных.