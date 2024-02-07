В Сенате США заблокировали законопроект об охране границ и помощи Украине

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В американском Сенате заблокировали компромиссный двухпартийный законопроект по безопасности границ, иностранной финансовой помощи, в том числе для Украины и Израиля.

Как передает The Wall Street Journal, против законопроекта проголосовали 50 сенаторов, и это исключает возможность для его продвижения, поскольку для одобрения проектов необходимо 60 из 100 голосов в его поддержку.

Большинство из проголосовавших против - республиканцы, однако к ним присоединились несколько представителей Демократической партии США.

Законопроект включал более $60 млрд помощи Украине и $14 млрд Израилю.