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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 февраля

В Сенате США заблокировали законопроект об охране границ и помощи Украине

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В американском Сенате заблокировали компромиссный двухпартийный законопроект по безопасности границ, иностранной финансовой помощи, в том числе для Украины и Израиля.

Как передает The Wall Street Journal, против законопроекта проголосовали 50 сенаторов, и это исключает возможность для его продвижения, поскольку для одобрения проектов необходимо 60 из 100 голосов в его поддержку.

Большинство из проголосовавших против - республиканцы, однако к ним присоединились несколько представителей Демократической партии США.

Законопроект включал более $60 млрд помощи Украине и $14 млрд Израилю.

США Сенат Украина Израиль
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