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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Песков оставил без ответа вопрос о возможности обмена Гершковича на Красикова

Песков оставил без ответа вопрос о возможности обмена Гершковича на Красикова
Эван Гершкович покидает здание Лефортовского суда
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, имел ли в виду Владимир Путин пожизненно осужденного в Германии Вадима Красикова, говоря о возможности обмена американского журналиста Эвана Гершковича на одного из российских граждан.

"Я оставляю без ответа", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский президент заявил, что Гершкович, отбывающий срок в России, может вернуться на родину, если спецслужбы США пойдут навстречу их российским коллегам в определенных вопросах. Путин также упомянул человека, "который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита" и сидит в тюрьме в стране-союзнике США.

Журналисты уточнили у Пескова, имел ли он в виду осужденного в Германии Вадима Красикова.

"Президент сказал весьма понятно. Он сказал то, что хотел сказать, после того, как по Гершковичу последовал вопрос", - отметил он.

Красиков был приговорен к пожизненному заключению по делу об убийстве в Тиргартене, совершенному в 2019 году.

Немецкие правоохранительные органы установили, что он прибыл в Берлин по поддельным документам и 23 августа 2019 года застрелил в парке Тиргартен 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Суд счел, что заказ на убийство гражданина Грузии Хангошвили поступил от российских властей, а исполнитель был сотрудником спецслужб.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта 2023 года сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Журналисту The Wall Street Journal предъявлено обвинение в шпионаже, он находится под арестом. По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Владимир Путин Дмитрий Песков США Вадим Красиков Эван Гершкович Такер Карлсон Германия
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