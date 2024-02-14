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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Один человек погиб при обстреле Израиля с территории Ливана

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Ракетные удары по израильскому городу Цфат на севере страны привели к гибели одного человека и ранению как минимум восьми, сообщает в среду The Times of Israel.

"Были зафиксированы многочисленные пуски ракет из Ливана в сторону кибуцев Нетуа и Менара, а также базы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере Израиля", - заявили в армии страны, отметив, что ведут обстрел мест, откуда запускались ракеты. База ЦАХАЛ находится в Цфате.

Среди восьми пострадавших один находится в тяжелом состоянии, один - в среднем, еще шесть получили легкие ранения. Также погибла одна женщина.

The Times of Israel отмечает, что атаку вероятнее всего провела группировка "Хезболла", которая в последние месяцы обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ
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