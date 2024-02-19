Рудная шахта "Таштагольская" возобновила работу после горного удара
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Рудная шахта "Таштагольская" (Кемеровская область, входит в Evraz) возобновила работу после горного удара, произошедшего накануне.
"Работа шахты восстановлена. Разрушений нет", - сообщили "Интерфаксу" в компании.
Как сообщалось, вечером 18 февраля произошел горный удар магнитудой 2,4, из-за которого горняков "Таштагольской" эвакуировали. Пострадавших не было.
Рудная шахта "Таштагольская" обеспечивает сырьем комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.