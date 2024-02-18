Всех горняков эвакуировали из рудной шахты "Таштагольская"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Все горняки поднялись на поверхность из рудной шахты "Таштагольская" (Кемеровская область, входит в Evraz), сообщили "Интерфаксу" в компании в воскресенье.

"Зарегистрировано геодинамическое явление. Люди вышли на поверхность. Всего на смене было 163 человека. Пострадавших нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным пресс-службы регионального МЧС, ВГСЧ (военизированные горноспасательные части МЧС - ИФ) не привлекались.

Ранее в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что произошел горный удар магнитудой 2,4, из-за которого проводится эвакуация шахтеров "Таштагольской".

Как сообщалось, в декабре 2023 года горняков шахты "Таштагольская" уже эвакуировали из-за землетрясения, магнитуда тогда составляла 3,2.

Также в декабре через несколько дней после этого были эвакуированы горняки другой рудной шахты Evraz, находящейся рядом - "Шерегешской". Тогда на юге Кузбасса было зарегистрировано два землетрясения: магнитудой 4,5 и 3,8. Эпицентр толчка магнитудой 4,5 находился на юго-восточной окраине города Шерегеш, в нескольких сотнях метрах от Шерегешского железорудного месторождения, интенсивность сотрясений в эпицентре составляла 5,6 балла по шкале MSK-64.

В обоих случаях пострадавших не было, о разрушениях компания также не сообщала.

Рудная шахта "Таштагольская" обеспечивает сырьем комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.