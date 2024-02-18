Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Всех горняков эвакуировали из рудной шахты "Таштагольская"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Все горняки поднялись на поверхность из рудной шахты "Таштагольская" (Кемеровская область, входит в Evraz), сообщили "Интерфаксу" в компании в воскресенье.

"Зарегистрировано геодинамическое явление. Люди вышли на поверхность. Всего на смене было 163 человека. Пострадавших нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным пресс-службы регионального МЧС, ВГСЧ (военизированные горноспасательные части МЧС - ИФ) не привлекались.

Ранее в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что произошел горный удар магнитудой 2,4, из-за которого проводится эвакуация шахтеров "Таштагольской".

Как сообщалось, в декабре 2023 года горняков шахты "Таштагольская" уже эвакуировали из-за землетрясения, магнитуда тогда составляла 3,2.

Также в декабре через несколько дней после этого были эвакуированы горняки другой рудной шахты Evraz, находящейся рядом - "Шерегешской". Тогда на юге Кузбасса было зарегистрировано два землетрясения: магнитудой 4,5 и 3,8. Эпицентр толчка магнитудой 4,5 находился на юго-восточной окраине города Шерегеш, в нескольких сотнях метрах от Шерегешского железорудного месторождения, интенсивность сотрясений в эпицентре составляла 5,6 балла по шкале MSK-64.

В обоих случаях пострадавших не было, о разрушениях компания также не сообщала.

Рудная шахта "Таштагольская" обеспечивает сырьем комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.

Кемеровская область Таштагольская Evraz
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

С шахты "Таштагольская" в Кузбассе началась эвакуация из-за горного удара

В работе Telegram произошел сбой

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о контроле Авдеевки и продвижении на глубину 8,6 км

Посольство РФ призвало давно живущих на Шри-Ланке россиян вернуться на фоне инцидентов

Посольство РФ призвало давно живущих на Шри-Ланке россиян вернуться на фоне инцидентов

Выпускные в российских школах в этом году пройдут с 28 по 29 июня

Самолет АК "Алроса" был поврежден при контакте со спецтехникой в Новосибирске

Спасатели эвакуировали с оторвавшейся на Сахалине льдине всех рыбаков

Свыше 20 человек спасены на Сахалине с оторвавшейся льдины

На Сахалине десятки рыбаков оказались в море на оторвавшейся льдине

Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });