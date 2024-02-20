Генсек ООН сообщил о консенсусе на встрече спецпосланников по Афганистану в Дохе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Участники завершившейся в столице Катара встречи - специальные посланники по Афганистану - договорились о плане действий, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы хотим, чтобы Афганистан жил в мире, мире внутри страны и с соседними странами, и чтобы он мог взять на себя обязательства суверенного государства по отношению к международному сообществу, своим соседям и к правам собственного населения", - сказал глава ООН.

Он добавил, что делегаты конференции достигли взаимного понимания по необходимым шагам.

Глава ООН сообщил о необходимости оказания эффективной гуманитарной помощи населению страны, а также затронул вопрос долгосрочного развития Афганистана.

Гутерриш также отметил продолжающееся сотрудничество, такое как развитие инфраструктуры и торговля между Афганистаном и соседними странами, а также двусторонние договоренности по борьбе с незаконной торговлей наркотиками.

При этом он добавил, что есть ряд вопросов, в решении которых международное сообщество заходит в тупик. С одной стороны, страна страдает из-за того, что правительство Афганистана не признано на международном уровне и не интегрировано в глобальные институты и мировую экономику. С другой стороны, есть информация о том, что ситуация с правами человека, особенно в отношении женщин и девочек, ухудшается.

"Если де-факто власти Афганистана хотят долгосрочного мира и развития в стране, то они должны снять ограничения, введенные в отношении женщин и девочек", - сказал Гутерриш.

Представители контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не принимали участия в переговорах.

Ранее талибы заявляли о готовности участия во встрече при условии, если "будут участвовать в качестве единственного официального представителя Афганистана и если существует возможность провести откровенные переговоры между афганской делегацией и ООН по всем вопросам на самом высоком уровне".

Отвечая на вопрос об отсутствии де-факто властей Афганистана на встрече в Дохе, глава ООН сказал, что они выдвинули ряд "неприемлемых" условий.

"Эти условия, прежде всего, лишили бы нас возможности разговаривать с другими представителями афганского общества и требовали бы обращения, которое, я бы сказал, во многом представляло бы официальное признание", - объяснил он.