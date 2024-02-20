Вашингтон добивается консульского доступа к задержанной гражданке РФ и США

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон добивается консульского доступа к задержанной в Екатеринбурге за сбор и переводы денег украинским военным гражданке РФ и США, сообщил во вторник представитель госдепа Мэтью Миллер.

"Мы в курсе происходящего, мы добиваемся консульского доступа, который пока не предоставили", - заявил Миллер во время брифинга во вторник.

Ранее советник Белого дома, курирующий коммуникации по теме нацбезопасности, Джон Кирби заявил журналистам, что Белый дом "в курсе и ищет дополнительную информацию об этом", говоря о задержании женщины.

Во вторник сообщалось, что в Екатеринбурге была задержана 33-летняя жительница Лос-Анджелеса, имеющая двойное гражданство России и США, причастная "к оказанию финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности нашей страны".

УФСБ России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России ("Государственная измена").