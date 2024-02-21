Замминистра обороны РФ вручил госнаграды танкистам за Авдеевку

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим группировки "Центр", отличившимся при взятии города Авдеевка в Донбассе, сообщило Минобороны РФ в среду.

Церемония состоялась в Авдеевке. Этот город, по данным Минобороны РФ, перешел под полный контроль российских войск 17 февраля.

Горемыкин вручил 15 орденов Мужества военнослужащим 90-ой танковой дивизии Центрального военного округа, говорится в сообщении министерства.

"Он отметил высокий боевой дух бойцов, выполняющих задачи на передовой, поздравил их с высокими наградами и поблагодарил за проявленные мужество, стойкость и профессионализм", - сообщили в ведомстве.