Премьер Катара надеется на скорое заключение новой сделки Израиля с ХАМАС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Как только странам, задействованным в переговорах по конфликту в секторе Газа, удастся согласовать аспекты, касающиеся гуманитарной ситуации в анклаве, можно будет заключить новое соглашение между Израилем и ХАМАС, заверил премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Мы все еще видим некоторые трудности в гуманитарной части переговоров. (...) Если в ближайшие несколько дней мы сможем договориться о каких-то хороших условиях по этому вопросу, сделка состоится очень скоро", - заявил Аль Тани на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

При этом премьер Катара отметил, что за последние недели сторонам удалось добиться "некоторого прогресса" в переговорном процессе, однако "последние несколько дней шли не так, как ожидалось".

Он подчеркнул, что основной приоритет на данный момент - прекращение боевых действий в Газе.

"Мы знаем и признаем важность заключения сделки по заложникам, но также мы признаем важность прекращения войны. Даже без предварительных условий. И мы верим, что, если война закончится, тогда заложники вернутся домой, и сделка по заложникам могла бы положить конец войне", - сказал Аль Тани.

Он также отметил, что у палестинцев должна быть возможность самостоятельно выбирать правительство своего будущего государства.

"Мы хотели бы видеть единое палестинское правительство, которое представляло бы палестинский народ и на Западном берегу, и в секторе Газа", - добавил премьер Катара.

Ранее в субботу глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что палестинская сторона не согласится на обмен заложниками с Израилем, если тот не согласится вывести войска из сектора Газа.

Кроме того, Хания потребовал разрешить мирным палестинцам вернуться в районы Газы, в которых ранее прошли масштабные израильские военные операции. По его словам, недавние переговоры по обмену пленными с Израилем сорвали не палестинцы, а израильская сторона.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, общее число погибших в анклаве палестинцев с 7 октября превысило 28 тыс. человек, число раненых - более 68 тыс.