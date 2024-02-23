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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:24

SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше 5,8 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,5 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась во второй раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане.

Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 70 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

SpaceX Falcon 9 Starlink Калифорния США
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