SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник по московскому времени успешно вывела на орбиту очередную партию из 24 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 24 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в 17:06 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 01:06 по Москве). Примерно через час спутники были выведены на орбиту.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже около 5,9 тысячи таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,6 тысячи аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В ходе запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 13-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.