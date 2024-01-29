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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Специалисты JAXA восстановили связь с японским лунным аппаратом SLIM

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Специалисты японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) смогли возобновить связь с японским аппаратом SLIM, который перевернулся при посадке на Луну.

"Мы смогли установить связь с SLIM вчера вечером и возобновили проведение научных исследований", - говорится в сообщении JAXA.

Японский лунный посадочный модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) совершил посадку на естественный спутник Земли 19 января. В тот же день JAXA сообщило, что после посадки солнечная панель аппарата перестала вырабатывать электроэнергию. В результате модуль не мог заряжать аккумуляторную батарею, которая питает работу бортовых систем - 22 января в целях энергосбережения было отключено электропитание.

В четверг JAXA сообщило, что аппарат перевернулся при посадке в связи с выходом из строя одного из двух двигателей. Как отмечало агентство, из-за этого солнечная панель аппарата не сориентирована на Солнце и не получает энергию.

По данным JAXA, отказ одного из двух двигателей произошел на высоте примерно 50 м от поверхности Луны. По этой причине посадка была жестче, чем планировалось. Кроме того, аппарат отклонился на 55 м от запланированной точки прилунения.

Главная задача модуля SLIM, разработанного Mitsubishi Heavy Industries (MHI) совместно с JAXA - отработка технологии высокоточной посадки аппаратов в пределах 100 м (а не километров, как обычно) от запланированной точки на поверхности Луны.

В рамках миссии SLIM планировалось получить данные о количестве химических элементов в реголите (лунный грунт). Аппарат и доставленные на Луну микророверы были рассчитаны на работу на лунной поверхности в течение двух недель.

Модуль SLIM был запущен 7 сентября с помощью ракеты-носителя H-IIA компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) вместе с телескопом XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission), предназначенным для изучения космоса с помощью рентгеновской визуализации и спектроскопии.

В результате миссии SLIM Япония стала пятой страной после СССР, США, Китая и Индии, осуществившей посадку своего аппарата на поверхность Луны.

Япония JAXA Луна SLIM
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