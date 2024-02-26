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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:54

Польша призвала ЕС затормозить либерализацию торговли с Украиной

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия несет ответственность за неконтролируемый приток сельхозпродукции с Украины в Польшу и на европейский рынок, а также за положения "зеленого курса", которые вызвали протесты фермеров по всей Европе и которые нужно пересмотреть для оказания поддержки аграриям, заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский; он также призвал ЕС затормозить либерализацию торговли с Украиной.

"Нам нужно понять протесты фермеров, и я буду стремиться к этому на завтрашнем (26 февраля - ИФ) заседании совета министров ЕС в Брюсселе", - сказал Секерский. Его заявления приводятся на сайте Минсельхоза Польши.

Секерский убежден, что Европейскому союзу необходим новый подход к сотрудничеству с Украиной, в частности, нужно экстренно затормозить широкую либерализацию торговли с этой страной.

На заседании совета министров ЕС Секерский намерен требовать ограничения положений "зеленого курса" и отсрочки внедрения ряда его положений.

Глава Минсельхоза также надеется, что переговоры главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Варшаве и Киеве позволят ей лучше понять проблемы, с которыми сталкиваются фермеры.

Министр напомнил, что ведет переговоры с министрами сельского хозяйства других стран. Недавно прошли переговоры с коллегами из Украины, Франции и Бельгии, а 1 марта в Варшаву приедет аграрный министр Германии.

Поговорив с протестующими на границе фермерами, Секерский подчеркнул, что политизация этих протестов опасна.

"Это нехорошо для фермеров", - сказал глава Минсельхоза. Он также призвал аграриев сделать так, чтобы их протест "был как можно менее обременительным", иначе общественная поддержка этих акций снизится.

Европейская комиссия в условиях протестов фермеров по всей Европе должна искать подходящее решение, в частности, вернуться к квотированию импорта украинской агропродукции, заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, его цитирует сайт Минсельхоза страны.

Он отметил, что ЕК и Польше необходимы долгосрочные решения, "поскольку Украина есть и останется нашим соседом".

Ожидается, что в понедельник в Брюсселе на заседании совета аграрных министров Европейского союза будут рассматриваться проблемы фермеров, которые спровоцировали масштабные акции протеста в ЕС.

ЕС ЕК Польша Украина
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