В Белоруссии впервые завели дело об отрицании геноцида белорусского народа

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии впервые возбуждено уголовное дело по статье об отрицании геноцида белорусского народа, сообщили в МВД республики в воскресенье.

"Сотрудники ГУБОПиК при силовой поддержке бойцов СОБРа внутренних войск МВД задержали 54-летнего минчанина", - проинформировали в МВД.

По данным МВД, мужчина в 2020 году создал и администрировал группу в социальной сети, где размещал материалы протестной тематики.

По версии следствия, в своих публикациях фигурант "отрицал геноцид белорусского народа со стороны немецких захватчиков во время Великой Отечественной войны, реабилитируя фашистов и приписывая советским гражданам преступления, совершенные оккупантами".

Возбуждены уголовные дела за отрицание геноцида белорусского народа, организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, оскорбление президента, реабилитацию нацизма. "Впервые привлекают к ответственности за отрицание геноцида", - подчеркнули в МВД.

В 2022-2023 годах в Белоруссии был принят закон "О геноциде белорусского народа" и приняты поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, позволяющие заочно судить умерших нацистских преступников.

Законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). Под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие на территории БССР в указанный период. Законом устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа.

В 2021 году в Белоруссии было возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Как заявлял генпрокурор Андрей Швед, целью является признание Белоруссии пострадавшей от геноцида, пресечение попыток обесценить исторические факты.

По данным Генпрокуратуры, в годы Великой Отечественной войны на территории Белоруссии функционировало свыше 400 мест принудительного содержания гражданского населения, 260 лагерей смерти и 170 гетто, в которых уничтожены не менее 1,5 млн человек. Всего, по современным данным, за годы немецкой оккупации потери мирного населения Белоруссии составили около 3 млн человек, то есть около трети населения.