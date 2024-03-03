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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:17

Глава МИД Турции на следующей неделе запланировал визит в США

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Хакан Фидан, как ожидается, на следующей неделе отправится в США на переговоры в рамках Стратегического механизма Турция-США.

"Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что на следующей неделе по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена запланирована его поездка в США для проведения заседания Стратегического механизма Турция-США", - передает агентство "Анадолу" в воскресенье.

Выступая на закрытии Анатолийского дипломатического форума, Фидан сделал ряд заявлений по темам международных отношений, в частности по палестино-израильскому конфликту в секторе Газа.

Фидан сообщил, что "предпринимаются серьезные усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа перед священным для мусульман месяцем Рамадан". По словам министра, "ведутся переговоры об односторонних шагах по доставке гуманитарной помощи на палестинские территории, поскольку международное сообщество не может ждать разрешения на это от некоторых стран".

Турция США
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