Один из котлов запущен в работу на Шагонарской ТЭЦ после пожара

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Рабочие запустили один из котлов Шагонарской ТЭЦ, где в среду произошел пожар.

"На Шагонарской ТЭЦ в работу запущен один котел, который поддерживает температуру воды в трубах около 40 градусов по всему городу. Обеспечена циркуляция воды для поддержания городской системы отопления в рабочем состоянии. В настоящее время готовятся к запуску еще два котла. Сейчас проводится обход с проверкой многоквартирных домов на предмет возможного повреждения труб и оперативного ремонта", - написал глава Тувы Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.

Пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел утром в среду. В результате пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро - в тяжелом состоянии.

Из-за ЧП было нарушено теплоснабжение в 62 многоквартирных и 216 частных домах, в которых проживает примерно 4 тыс. человек. Всего в Шагонаре 12 тыс. 204 жителей.

Следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Прокуратура республики инициировала проверку, а Ростехнадзор начал расследование причин "технологического взрыва".

Власти Тувы ввели в республике режим ЧС регионального значения.