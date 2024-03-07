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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

В Казанском танковом училище случился пожар из-за неисправной проводки

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В одном из зданий Казанского высшего танкового училища случился пожар, его локализовали, никто не пострадал, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"7 марта около 12:00 по Москве дежурной службой было обнаружено возгорание в подсобном нежилом помещении на втором этаже одного из зданий Казанского высшего танкового училища. В 12:20 силами пожарных расчетов возгорание локализовано. В настоящее время осуществляется проливка очага возгорания", - сообщила пресс-служба.

По предварительной информации, пожар начался из-за неисправной электропроводки.

ЦВО Казань
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